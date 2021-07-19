أداء ركن الحج الاعظم.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2021 - 21:28

أداء ركن الحج الاعظم..

منذ 60 mins 19 July، 2021
السعودية - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أدى عدد محدد من الحجاج ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة