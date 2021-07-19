التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الناعمة باتجاه الدامور وصولا الى الجية بسبب توقف للمركبات على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 18:48

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الناعمة باتجاه الدامور وصولا الى الجية بسبب توقف للمركبات على محطات الوقود

منذ 53 mins 19 July، 2021
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