إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 15:48

إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج

منذ 22 mins 19 July، 2021
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