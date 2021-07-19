إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 15:48

إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل

منذ 22 mins 19 July، 2021
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