إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 15:48

إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021

منذ 23 mins 19 July، 2021
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