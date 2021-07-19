رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الإجتماع الذي خُصّص للبحث في معالجة ازمة الدواء: للتركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 15:46
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حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني على التوالي على المقيمين في السعودية بسبب جائحة كورونا
الامام الخامنئي في نداء الحج: في هذا العام حُرمت الامة الاسلامية من نعمة الحج وخسرت الضيافة بالبيت الجليل
الامام الخامنئي: للسنة الثانية يصبح الحج موسماً للفراق وبلاء المرض الوبائي وبلاء السياسات الحاكمة للحرم الشريف
الامام الخامئني: رمي الجمرات في منى غير ممكن لكن دفع وطرد الشياطين السلطويين في كل مكان ممكن
الإمام الخامنئي: ما يعاني منه العالم الاسلامي من مصائب يضعنا أمام واجب كبير
الامام الخامنئي: خطاب الجمهورية الاسلامية الذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة بوجه تدخل أميركا
الامام الخامنئي: فلسطين تسحب سيف القدس من غمده والقدس وغزة والضفة واراضي 48 تمرغ انف المعتدي بالوحل
الإمام الخامنئي: اليمن المحاصر والوحيد لم يستسلم للظالمين بل جعلهم مذعورين بما يبديه من اقتدار وابتكار
الامام الخامنئي: المقاومة تقاوم في العراق وتفرض على امريكا و"داعش" التراجع وتؤكد عزمها على مواجهة تدخل واشنطن
الرئيس عون ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية والتطورات الراهنة
الاجتماع الصحي في بعبدا: السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً
الرئيس عون التقى وزيري الطاقة والصناعة وعرض معهما حاجة المصانع إلى المحروقات كي لا تتوقف عن العمل بسبب الازمة الراهنة
وزير الصناعة عماد حب الله: تقرر السماح للمصانع باستيراد المازوت بشكل مباشر ومن دون إجازة مسبقة
تهافت على محطات المحروقات عشية عيد الأضحى ما تسبب بعودة الطوابير اليها وعرقلة حركة السير على بعض الطرقات الرئيسية
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا: لا مخزون كاف لدى محطات المحروقات لذلك ستتفاقم الازمة نهاية الاسبوع
أبو شقرا: هناك مشكلة كبيرة تتعلق بمادة المازوت وهي موجودة بـ"القطارة" ولا تكفي حاجة السوق وهناك طلب كبير على المادة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: العراق لا يحتاج إلى قوات أمريكية قتالية وإنما إلى مساعدة تدريبية واستخبارية
أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل الصهيوني
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتفقد أضرار الفيضانات المدمرة في مناطق غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الإجتماع الذي خُصّص للبحث في معالجة ازمة الدواء: للتركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي
منذ 22 mins
19 July، 2021
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إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية لبحث ازمة الدواء: العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية
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