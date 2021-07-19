لاول مرة في ايران… صنع مروحية بدون طيار

اعلن مسؤول مركز الابداع للتعبئة الطلابية الجامعية في محافظة فارس جنوب ايران حسام بوستاني عن تصميم وتصنيع مروحية من دون طيار وباحثة عن الاحياء لاول مرة في البلاد من قبل مجموعة من النخب في المحافظة.

وقال بوستاني حول امكانيات المروحية: ان هذه المروحية قادرة على ارسال القطع اللازمة الى الابراج النفطية حينما يكون البحر مضطربا ومرتفع الامواج ويتعذر معها ارسال سفن لهذا الغرض والكشف عن الافراد الاحياء نظرا لامتلاكها منظومة حرارية ولها كذلك امكانية الهبوط على المنصات النفطية ومواجهة اي حوادث.

واضاف: ان من مميزات المروحية قلة كلفة كل رحلة جوية والكشف عن الافراد المرتكبين لعمليات الصيد غير القانونية في الاماكن المحمية وايصال مخازن المياه الى المناطق المرتفعة التي تتعرض للحرائق.

المصدر: وكالة انباء فارس