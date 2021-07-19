قطع أوتوستراد البالما في الاتجاهين (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 12:20

قطع أوتوستراد البالما في الاتجاهين (التحكم المروري)

منذ 18 mins 19 July، 2021
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