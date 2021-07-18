معلومات المنار: الرئيس عون سيدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة غدا، ومن المرجح ان يحدد موعدها يوم الاثنين ٢٦/٧/٢٠٢١ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2021 - 21:46

معلومات المنار: الرئيس عون سيدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة غدا، ومن المرجح ان يحدد موعدها يوم الاثنين ٢٦/٧/٢٠٢١

منذ 1 ساعة 18 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة