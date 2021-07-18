التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام اللبوة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2021 - 17:58
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مراسل المنار: 1230 مستوطناً صهيونياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل
إصابات واعتقالات خلال مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
الجهاد الإسلامي: ندعو شعبنا في القدس ومدن الداخل المحتل إلى النفير العام والتوجه للأقصى والتصدي للمستوطنين وقوات العدو
حركة حماس: ندعو شعبنا إلى الزحف نحو القدس والأقصى لمنع استفراد الاحتلال ومستوطنيه فيه
الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال يحاول فرض سيطرته على الأقصى والمناطق المحيطة به وعليه أخذ العبر والدروس من معركة سيف القدس
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تكرار اقتحامات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى وتحمل حكومة العدو مسؤولية هذا التصعيد
وزارة الأوقاف: نستنكر ما تعرض له المسجد الأقصى صباح اليوم من تدنيس واسع لساحاته تخلله اعتداء على المصلين والمرابطين
نادي الأسير الفلسطيني: 11 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الإحتلال رفضاً للاعتقال الإداري
وزارة الصحة اللبنانية تدعو إلى إخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يقوم إلا بتضامن قواه السياسية وتبديد القلق والاتفاق على المرحلة الجديدة
النائب طلال ارسلان: الأزمة طويلة ولا أحد يملك الحلول الجذرية ومن الضروري الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد
الخارجية الروسية تبدي قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بعيد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري
سانا: الاحتلال الأميركي يستهدف بطائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية بريف البوكمال ما أدى إلى تدميرها
مصادر عراقية: تعرض نقاط تابعة للحشد الشعبي لقصف من قبل قوات الاحتلال الأميركي في المنطقة الحدودية مع سوريا
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 20 مسلحاً من طالبان في غارة جوية نفذتها القوات الحكومية في ولاية هلمند جنوب البلاد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 7 من مسلحي طالبان وإصابة 3 في عملية تمشيط للقوات الحكومية في ولاية كونر شرق البلاد
زعيم طالبان هبة الله آخند زاده: رغم التقدم العسكري نؤمن بأن الحل السياسي هو الأنسب لإحلال السلام في أفغانستان
الخارجية الأميركية: نحن مستعدون لوضع خطط لمواصلة مفاوضات فيينا عندما تنتهي العملية الانتقالية في إيران
حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني على التوالي على المقيمين في السعودية بسبب جائحة كورونا
رويترز عن مصدر في "أوبك+": اتفاق مبدئي على زيادة تدريجية لإنتاج النفط حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل
رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل يتهم قوى خارجية بتضليل المجتمع الدولي حول الاضطرابات الأخيرة في بلاده
الشرطة الإثيوبية: إلقاء القبض على مئات الأشخاص في العاصمة أديس أبابا للاشتباه بدعمهم لمتمردي إقليم تيغراي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتفقد أضرار الفيضانات المدمرة في مناطق غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام اللبوة
منذ 1 ساعة
18 July، 2021
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