الاحتلال الأمريكي يستهدف عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة #السويعية التابعة لمدينة #البوكمال دون وقوع اصابات(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2021 - 13:32

الاحتلال الأمريكي يستهدف عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة #السويعية التابعة لمدينة #البوكمال دون وقوع اصابات(سانا)

منذ 55 mins 18 July، 2021
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