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July 17 2021 - 23:38

وفاة فتاة وإصابة أخرى في إشكال بمخيم البداوي

منذ 51 mins 17 July، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

توفيت فتاة وأصيبت أخرى عن طريق الخطأ خلال إشكال وقع في مخيم البداوي، تخلله تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية.

وكانت المتوفاة أصيبت برصاصة في رأسها، والأخرى في ظهرها، فنقلتا بداية إلى مستوصف داخل المخيم لتلقي العلاج، لكن حراجة وضعهما استدعى نقلهما إلى مستشفى خارج المخيم قبل أن تفارق إحداهما الحياة.

ودفع الإشكال أصحاب المحال التجارية في شارع أبو الفوز الرئيسي في المخيم إلى إغلاق أبوابهم خشية الرصاص الطائش، وكذلك الأهالي الذين أخلوا الشوارع خوفا من تطور الوضع نحو الأسوأ، وسط حالة غضب تسود المخيم بسبب التفلت الأمني فيه، في حين تعمل القوة الأمنية المشتركة في المخيم على ضبط الوضع وتطويق الإشكال المسلح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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