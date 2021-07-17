وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى القصر الرئاسي لأداء القسم لولاية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 12:12

وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى القصر الرئاسي لأداء القسم لولاية جديدة

منذ 5 mins 17 July، 2021
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