اللقاح الكوبي “عبد الله” يظهر فعالية بنسبة 100٪

أعطى علماء من مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في كوبا،أمس الجمعة، معلومات موسعة متعلقة ببيانات فعالية اللقاح الكوبي “عبد الله”، حيث أكدوا في الثاني والعشرين من الشهر المنصرم أن مخطط الجرعات اللقاح الكوبي المضاد لفيروس كورونا حقق فاعلية بنسبة تجاوزت الـ 92.28٪.

وكشف العلماء الكوبيون أنه وبعد اختتام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أثبت لقاح “عبد الله” فعاليته بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة (تدهور حالة المريض الصحية) و100٪ في الوقاية من الموت على المجموعات التي تلقت اللقاح.

يشار إلى أن اختيار اسم اللقاح “عبد الله”، يعود لقصيدة شعرية لبطل كوبا القومي خوسي مارتي الراحل في العام 1895، والمعروف بميوله للعرب وذكره لهم في قصائده الشعرية.

وتطوّر كوبا خمسة لقاحات مرشحة لتكون لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: (سوبيرانا 01)، (سوبيرانا 02)، (مامبيسا) وهو عبارة عن قطرات عبر الأنف، و(عبد الله)، و(سوبيرانا بلس).

وبحسب السلطات الصحية الكوبية فإنه قبل نهاية منتصف العام الحالي، سيتم تحصين 70 % من السكان الكوبيين ضد فيروس كورونا كجزء من استراتيجية تطعيم السكان التي تتبعها الحكومة الكوبية، والتي نوّهت على أن تطعيم جزء كبير من السكان بحلول منتصف العام يمثل تحدياً للبلاد، وهي تجربة فريدة من نوعها.

وأكدت السلطات الصحية أنه قبل نهاية عام 2021، سيكون جميع السكان الكوبيين مطعمين ضد فيروس كورونا.

المصدر: الميادين