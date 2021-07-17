تسجيل 6787 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء في تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 10:26

تسجيل 6787 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء في تونس

منذ 1 ساعة 17 July، 2021
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