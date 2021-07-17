تسجيل 6787 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء في تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 10:26
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: يخطئ الآخرون معنا ونملك من سعة الصدر ما يجعلنا نسامحهم ونصبر على كيدهم وعلى المعيب من كلامهم
النائب محمد رعد: لا نندم على إسداء معروف قدمناه لكل من أردنا شراكته في إدارة شؤون بلادنا لما به خير شعبنا وتحقيق سيادتنا
النائب رعد: لنا الفخر أن يقال عنا عارضنا سياسة هؤلاء منذ بدأوا تلك السياسات لأن هذه السياسات انتهت الى انهيار الدولة
النائب رعد: لا نزال نمد أيدينا دون أي تحسس شخصي من أحد لأننا قوم نترفّع عن الضغائن الشخصية ونتوق للمصالح الكبرى في وطننا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مشكلة لبنان هي مشكلة فساد ونظام لكن لا ينبغي أن ننسى التدخل الأمريكي الدائم
السيد هاشم صفي الدين: هزمنا أمريكا وإسرائيل في 2006 وهزمهم الفلسطينيون بسيف القدس والأمة بدأت تتلمس طريقها بفضل المقاومة
مصادر المنار: الرئيس عون سيحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى
قائد الجيش: الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد والمسؤولية كبيرة في هذه المرحلة والمطلوب حفظ الامن
وكالة الصحافة الفرنسية: التحقيقات حول ثروة رياض سلامة في أوروبا كُلفت الى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس
يسود الهدوء التام منطقة جبل محسن بطرابلس بعد انتشار كثيف لوحدات الجيش اللبناني في مختلف شوارع المدينة عقب احتجاجات ليلية
وزارة الصحة العامة: 577 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الاحتلال الأمريكي يخرج من ريف الحسكة 70 آلية خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بالنفط السوري المسروق نحو العراق
الصحة الجزائرية: تسجيل 1197 إصابة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة للإصابات خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء
ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في أوروبا والمانيا إلى 153 شخصا
انطلاق المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر على وقع المعارك بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الحشد الشعبي يدمر معسكراً لـ"داعش" يحتوي على مواد لوجيستية في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار العراقية
وزير الخارجية الروسي: هناك مخاطر بانتقال عدم الاستقرار من أفغانستان للدول المجاورة ونبحث مع الشركاء توسيع صيغ التفاوض
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تسجيل 6787 إصابة جديدة بفيروس #كورونا و205 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء في تونس
منذ 1 ساعة
17 July، 2021
غير مصنف
تونس
كورونا في تونس
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