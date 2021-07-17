التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #الذوق المسلك الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 00:40

التحكم المروري: اعادة فتح السير على اوتوستراد #الذوق المسلك الشرقي

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
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