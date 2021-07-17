مراسل المنار في الجنوب:إطلاق رشقات رشاشة قرب موقع معيان باروخ جنوب الوزاني للإشتباه بتحركات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 17 2021 - 00:40

مراسل المنار في الجنوب:إطلاق رشقات رشاشة قرب موقع معيان باروخ جنوب الوزاني للإشتباه بتحركات

منذ 2 ساعة 16 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة