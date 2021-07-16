السيد صفي الدين: كان هناك تخبط لدى العدو والاميركيين والمستوى العسكري الصهيوني فقد السيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2021 - 21:34

السيد صفي الدين: كان هناك تخبط لدى العدو والاميركيين والمستوى العسكري الصهيوني فقد السيطرة

منذ 29 mins 16 July، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة