التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 17:00
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الرئيس ميشال عون: لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة وسأبقى أبذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة
الشيخ علي الخطيب: أما وقد اعتذر الرئيس المكلف فإنّ السياسيين مطالبون ببذل جهود مكثفة للتوافق على إنجاز الاستحقاق الحكومي
الشيخ أحمد قبلان: ننصح أهل السياسة بأن يعملوا على إنجاز تسوية تاريخية تخرج لبنان واللبنانيين من هذه المحنة الكبرى
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يدعو إلى إطلاق مشاورات برلمانية فوراً لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان
لودريان: سيتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب/أغسطس المقبل
وزير الصحة حمد حسن يعلن عن خطة وزارته لدعم الدواء وتشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات
سقوط عدد من الجرحى بينهم بحالة خطرة في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في جبل محسن بطرابلس
العماد جوزاف عون من البقاع: الأمن في المنطقة للجميع من دون استثناء وقد شهد تحسناً لافتاً أخيراً ولن نسمح لأحد بزعزعته
قوى الأمن الداخلي: توقيف اللبناني م. ي. في منطقة البقاع الغربي لقيامه بالتواصل مع استخبارات العدو
قوى الأمن الداخلي: الموقوف اعترف أنه أرسل بريداً إلكترونياً لأجهزة أمن إسرائيلية وموقع جيش العدو طالباً العمل لصالحهم
قوى الأمن الداخلي: الموقوف جمع معلومات طلبت منه وزود العدو بها وكلف بمهام أخرى مقابل مبالغ مالية فوافق عليها
المتحدث باسم جيش الاحتلال: سقوط مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني
12 إصابة على الأقل برصاص الاحتلال خلال المواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن في نابلس
إصابات جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في كفر قدوم بقلقيلية
حماس: ندعو المقدسيين إلى الاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء القدس وشوارعها والتصدي للمستوطنين
المغرب وكيان العدو يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
الرئيس السوري بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي من نظيره العراقي برهم صالح العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب
الرئاسة السورية: الرئيسان الأسد وصالح أكدا على أهمية التعاون المشترك في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية
الحشد الشعبي يدمر معسكراً لـ"داعش" يحتوي على مواد لوجيستية في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار العراقية
مقتل مصور في وكالة رويترز أثناء تغطيته معارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان
معارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان على مشارف مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان شمال أفغانستان
وزير الخارجية الروسي: هناك مخاطر بانتقال عدم الاستقرار من أفغانستان للدول المجاورة ونبحث مع الشركاء توسيع صيغ التفاوض
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
مقتل شرطي أميركي وإصابة 3 في إطلاق نار في تكساس جنوب الولايات المتحدة
25 قتيلاً على الأقل و31 جريحاً جراء تصادم حافلتين في ساحل العاج
ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة والفيضانات في ألمانيا إلى أكثر من 90 قتيلاً ومئات المفقودين
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين
منذ 2 ساعة
16 July، 2021
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