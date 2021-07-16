النفط يهبط ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار

تراجعت أسعار النفط اليوم متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أيار على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين.

ونزل خام برنت تسليم ايلول 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، ويتجه لخسارة ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أيار.

وهبط الخام الأميركي تسليم آب 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ آذار.

وانتهت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة “أوبك+”، دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت الإمارات على تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد نيسان 2022.

وتحدثت تقارير هذا الأسبوع عن أن السعودية والإمارات بصدد التوصل لحل وسط، مما قد يمهد الطريق لـ”أوبك+” لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمزيد من الإمدادات في السوق.

وقال محللون من “آر.بي.سي كابيتال” في مذكرة “كل الدلائل تشير إلى أن أوبك+ تتجه نحو اتفاق تسوية محتمل سيسمح للإمارات بالحصول على تعديل لخط الأساس.. وسيسعى المنتجون الآخرون بلا شك إلى معاملة بالمثل وربما يطيلون المداولات قبل الاجتماع الوزاري في آب”.

وقالت “أوبك” أمس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

وأظهر التقرير أن إنتاج “أوبك” زاد في حزيران 590 ألف برميل يوميا إلى 26,03 مليون برميل يوميا.

المصدر: رويترز