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July 16 2021 - 09:02

25 قتيلا في تصادم حافلتين في ساحل العاج

منذ 42 mins 16 July، 2021
ساحل العاج
أخبار دولية - ساحل العاج

أدى تصادم حافلتين في ساحل العاج، إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 31 آخرين بجروح بسحب ما أعلن وزير النقل أمادو كوني في ساعة متأخرة أمس، كما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأوضح كوني في بيان أنه “تم اتخاذ التدابير لتحديد الأسباب الدقيقة للمأساة والمسؤوليات”، مشيرا إلى أن “الحادث وقع على بعد قرابة مئة كيلومتر عن العاصمة أبيدجان يوم الأربعاء”.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر على الطرق قبيل عطلة عيد الأضحى التي تسجل فيها عادة زيادة في حركة المرور وتأتي في عز موسم الأمطار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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