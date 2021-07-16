عجز الموازنة الأميركية يسجل 2.2 تريليون دولار في 9 أشهر

بلغ عجز الموازنة الأميركية خلال 9 أشهر من السنة المالية الحالية نحو 2.2 تريليون دولار، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتنتهي السنة المالية الأميركية الحالية نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ يتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة الأميركية 3 تريليونات دولار للعام الثاني على التوالي.

وانخفض عجز الميزانية بنسبة 80% إلى 174 مليار دولار في يونيو/ حزيران، من 864 مليار دولار في مايو/ أيار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 449 مليار دولار مقابل مصروفات بنحو 623 مليار دولار.

وقال مسؤولون في الخزانة إن هبوط النفقات ساعد في خفض العجز بالميزانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.238 تريليون دولار من 2.744 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وزادت الإيرادات في الأشهر التسعة 35% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.056 تريليونات دولار، بينما ارتفعت النفقات 6% إلى 5.294 تريليونات دولار.

المصدر: وكالات