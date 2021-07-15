معظم المحلات التجارية في سوق بعلبك التجاري اقفلت بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 19:36

معظم المحلات التجارية في سوق بعلبك التجاري اقفلت بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 10 mins 15 July، 2021
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