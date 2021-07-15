بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 19:36
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سعد الحريري: قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة بعد عدم التوصل الى اتفاق مع رئيس الجمهورية
الحريري: الرئيس عون طلب تعديلات على الصيغة الحكومية ولن نتمكن من أن نتوافق
بيان قصر بعبدا: الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان وأصر على اختيار اسماء الوزراء بنفسه
بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقاً بالاعتذار
الرئيس عون يطلع من السفيرتين الأميركية والفرنسية على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض
قطع عدد من الطرق في العاصمة بيروت والطريق الرئيسية على اوتستراد صيدا ـ بيروت واوتستراد طرابلس ـ بيروت
تجمع اصحاب الصيدليات في لبنان يعلن التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الجمعة إلى حين إقرار وزارة الصحة جداول ومؤشر الاسعار
ممثل شركات توزيع المحروقات في لبنان: المشكلة القائمة هي مشكلة تعثر فتح الاعتمادات وليست عند المحطات والموزعين
فادي أبو شقرا: كميات المحروقات المسلّمة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني غير كافية على الاطلاق
جورج البراكس: اذا رفض مصرف لبنان اعطاء الموافقات المسبقة لاستيراد المحروقات فهذا يعني العودة الى ازمة بنزين خانقة
الصحة اللبنانية: تسجيل 455 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الصحة اللبنانية: عودة لبنان الى المستوى الثاني من تفشي كورونا ونسبة الحالات الايجابية بلغت 3% من اجمالي الفحوصات
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات العدو
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
وزارة الخارجية الباكستانية: حركة طالبان سيطرت على معبر رئيسي حدودي مع باكستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السيد مقتدى الصدر: لن أشارك في الانتخابات المقبلة وأعلن سحب يدي من كل الحكومات الحالية واللاحقة
وسائل إعلام عراقية: استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الناصرية دون وقوع إصابات
رويترز: واشنطن تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية وإيران تطلب مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة
حركة طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين من السجون الأفغانية
الصحة البريطانية: أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة متوقعة بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية جرّاء جائحة كورونا
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار
منذ 53 mins
15 July، 2021
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 15-7-2021
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