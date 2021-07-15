بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 19:36

بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار

منذ 53 mins 15 July، 2021
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