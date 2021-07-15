الحريري بعد لقائه الرئيس عون يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة

أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الدين الحريري اعتذاره عن الاستمرار في التكليف بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال بعد لقائه الرئيس عون غداة تقديمه تشكيلة حكومية جديدة امس وطلبه جوابا عليها اليوم ، “التقيت الرئيس عون وأجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي. ومن ضمن الكلام، كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس، اعتبرتها جوهرية في التشكيلة. كما تناقشنا بالأمور التي تتعلق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك”. اضاف “الواضح أن الموقف لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس. وخلال الحديث مع فخامته، طرحت عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يفكر بالتشكيلة، فقال لي أننا لن نتمكن من التوافق. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة”.

المصدر: قناة المنار