الحريري من قصر بعبدا: لا يمكن ان نتوصل الى اتفاق وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 17:12

الحريري من قصر بعبدا: لا يمكن ان نتوصل الى اتفاق وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة

منذ 40 mins 15 July، 2021
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