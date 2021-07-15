الحريري من قصر بعبدا: لا يمكن ان نتوصل الى اتفاق وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 15 2021 - 17:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية
الحريري: قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة بعد عدم التوصل الى اتفاق مع رئيس الجمهورية
الرئيس عون يطلع من السفيرتين الأميركية والفرنسية على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض
منشآت النفط في طرابلس بدأت تسليم مادة المازوت للسوق بعد غيابها بشكل كبير عن معظم القطاعات الإنتاجية ومولدات الكهرباء
معلومات للمنار: منشآت الزهراني في الجنوب ستبدأ توزيع المازوت يوم الجمعة بعد افراغ حمولة الباخرة التي وصلتها الأربعاء
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يكشف تفاصيل عملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء
العميد سريع: تولت وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة تنفيذ العملية مسنودة بأبناء محافظة البيضاء وقبائلها
العميد سريع: نفذ خلال "النصر المبين" 66 عملية لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية 9 منها نفذت بصواريخ بدر وسعير
العميد سريع: عدد القتلى بلغ 350 فيما تجاوز عدد المصابين 560 وتم خلال العملية إعطاب وتدمير 29 مدرعة وآلية
العميد سريع: قوى التحالف السعودي ـــ الأميركي عادت مجدداً لمحاولة تفعيل الأدوات التكفيرية من عناصر "داعش" و"القاعدة"
وسائل إعلام عراقية: استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الناصرية دون وقوع إصابات
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
العميد سريع: نفذ خلال "النصر المبين" 66 عملية لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية 9 منها نفذت بصواريخ بدر وسعير
العميد سريع: عدد القتلى بلغ 350 فيما تجاوز عدد المصابين 560 وتم خلال العملية إعطاب وتدمير 29 مدرعة وآلية
العميد سريع: قوى التحالف السعودي ـــ الأميركي عادت مجدداً لمحاولة تفعيل الأدوات التكفيرية من عناصر "داعش" و"القاعدة"
السيد مقتدى الصدر: لن أشارك في الانتخابات المقبلة وأعلن سحب يدي من كل الحكومات الحالية واللاحقة
وسائل إعلام عراقية: استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الناصرية دون وقوع إصابات
رويترز: واشنطن تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية وإيران تطلب مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة
حركة طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين من السجون الأفغانية
الصحة البريطانية: أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة متوقعة بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية جرّاء جائحة كورونا
الشرطة الألمانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب البلاد إلى 42 قتيلا على الأقل
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الحريري من قصر بعبدا: لا يمكن ان نتوصل الى اتفاق وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة
منذ 40 mins
15 July، 2021
التعليقات
ذات صلة
بحماية العدو الاسرائيلي.. مستوطنون صهاينة اقتحموا احد العقارات في سلوان بالقدس المحتلة
الحريري بعد لقائه الرئيس عون يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة
الرئيس المكلف سعد الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}