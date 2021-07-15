القاضي عبود من المحكمة العسكرية: لضرورة المواءمة بين خصوصية المحكمة العسكرية في أداء مهامها وأهمية احترام الحريات وضمانات المحاكمة العادلة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قام قبل ظهر اليوم، بزيارة المحكمة العسكرية في بيروت، في إطار زياراته التفقدية لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان.

وقد اجتمع القاضي عبود برئيسي محكمة التمييز العسكرية القاضيين صقر صقر وجون القزي، وبالقاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، والقضاة معاوني مفوض الحكومة، وبالقاضي فادي صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالانتداب، وقضاة التحقيق العسكريين، والقاضيين العدليين المستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة.

و نقل المجتمعون للقاضي عبود الصعوبات التي يواجهونها في أداء عملهم نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

بدوره، شدد القاضي عبود على “دور المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية وعلى ضرورة المواءمة بين خصوصية المحكمة العسكرية في أداء مهامها وأهمية احترام الحريات وضمانات المحاكمة العادلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام