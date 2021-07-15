الادارات الرسمية في بعلبك والهرمل وصيدا اضربت بدعوة من رابطة موظفي الدولة

جدد موظفو الادارات العامة صباح اليوم اعتكافهم عن العمل في بعض المحافظات، تأييدا لقرار رابطة موظفي القطاع العام الاضراب، احتجاجا على عدم اقرار مطالبهم المحقة، وذلك بحسب تقارير مندوبي “الوكالة الوطنية للاعلام”.

ففي بعلبك، التزم موظفو القطاع العام قرار الرابطة، وذلك للمطالبة ب”تحسين رواتبهم والتقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولعائلاتهم، وإيجاد حلول لمشكلة النقل وتكلفتها العالية”، فأقفلت معظم الإدارات العامة أبوابها، فيما اقتصر الدوام الجزئي في بعض الدوائر والمراكز لإنجاز المعاملات الملحة والطارئة للمواطنين.

كذلك، اقفلت سرايا الهرمل ابوابها تأييدا للاضراب.

وفي صيدا، التزم موظفو الإدارات العامة العاملة في السرايا الإضراب ، فأقفلت المكاتب أبوابها وخلت أروقة الإدارات من حركة المواطنين ، باستثناء المنطقة التربوية التي حضر موظفوها لتأمين معاملات المواطنيين المستعجلة ، وإدارات أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة والمالية التي عملت على إنهاء اعمال إدارية داخليا ، فيما استمرت مصلحة الصحة وتعاونية موظفي الدولة بأداء مهامها تجاه المواطنين.

كما سجل المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا اعتكافهم عن العمل لغاية 31 الحالي والإبقاء على حضور موظف إلى الدائرة التابع لها، لتسيير المعاملات الخاضعة للمهل القانونية والموقوفين والأمور الطارئة، مع الامتناع عن استقبال المراجعات أو عقد الجلسات.

كذلك امتنع موظفو مصلحة تسجيل السيارات ( النافعة ) في المدينة عن الحضور إلى مركز عملهم التزاما لقرار الرابطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام