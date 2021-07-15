طالبان حول انعقاد مؤتمر للسلام في باكستان: ليس لدينا علم أو معلومات حول وجود هكذا مؤتمر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 11:38
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وزير الصحة للمنار: البيان الأخير للمصرف المركزي حول دعم الدواء غير متوازن وبمثابة توصيف لتخبط رقمي بحاجة إلى تدقيق
حمد حسن للمنار: نسف وعشوائية دعم الدواء والمستلزمات سيؤديان إلى تضخيم كامل الفاتورة الصحية والإستشفائية
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: نحذر من أن فقدان الدواء اذا استمر له عواقب وخيمة على الجميع
رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا: لبنان دخل بموجة متحوّر "دلتا" منذ أسابيع والسبب فتح البلد وإجراءات المطار
منظمة الصحة العالمية: هناك زيادة ملموسة في حالات كورونا بليبيا وإيران والعراق وتونس وزيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ويمارسون طقوساً تلمودية علنية
الشيخ عكرمة صبري: ندعو شعبنا الشد الرحال إلى المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة لصد اقتحامات المستوطنين
قوات الإحتلال تعتقل الشاب المقدسي أسامة ربيع "20 عاماً" من بلدة أبوديس بالقدس المحتلة
السيد مقتدى الصدر: لن أشارك في الانتخابات المقبلة وأعلن سحب يدي من كل الحكومات الحالية واللاحقة
رويترز: واشنطن تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية وإيران تطلب مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة
حركة طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين من السجون الأفغانية
الصحة البريطانية: أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من كارثة متوقعة بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية جرّاء جائحة كورونا
الشرطة الألمانية: 4 قتلى و30 مفقودا إثر فيضانات عارمة في أجزاء من غرب البلاد
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة الألمانية: 4 قتلى و30 مفقودا إثر فيضانات عارمة في أجزاء من غرب البلاد
الخارجية السودانية: نأمل من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حزب الله: نعتقد أن الشعب العراقي قادر على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اصابة جندي صهيوني بجروح بعد عملية اطلاق نار عند معبر قلنديا شمال القدس المحتلة
اعلام العدو: منفذ العملية اقتحم الحاجز واطلق النار على الجنود فأصاب احدهم وتمكن من الانسحاب
وزارة الطاقة الإماراتية: لم يتم التوصل بعد لاتفاق حول الانتاج مع أوبك والمنتجين المستقلين والمناقشات مستمرة
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
طالبان حول انعقاد مؤتمر للسلام في باكستان: ليس لدينا علم أو معلومات حول وجود هكذا مؤتمر (سبوتنيك)
منذ 10 mins
15 July، 2021
طالبان
مؤتمر للسلام في باكستان
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