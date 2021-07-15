مفوضية الانتخابات في العراق لـ”سبوتنيك”: آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات كان يوم 20 حزيران/يونيو والقرار الفيصل في الموضوع يبقى لمجلس المفوضين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 11:38

مفوضية الانتخابات في العراق لـ”سبوتنيك”: آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات كان يوم 20 حزيران/يونيو والقرار الفيصل في الموضوع يبقى لمجلس المفوضين

منذ 10 mins 15 July، 2021
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