أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 15-07-2021

الأخبار

الرئيس المكلف «يمهل» رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة «احتمال قائم»؟

القطاع الاستشفائيّ أمام اختبار الموجة الثالثة: لا مقوّمات للصمود

مصرف لبنان «يلغّم» حسابات فاتورة الدواء: الدولة مدعوّة إلى الاستيراد المباشر

النهار

ساعات للاعتذار ..او لاختراق “عجائبي”؟

اللواء

تشكيلة «التعايش المر».. والحريري يسقط تلاعب عون بالوقت!

تنسيق مصري – فرنسي والحكومة مدخل التدفقات المالية.. والبابا لعدم إضاعة الفرصة

الجمهورية

عون والحريري: جواب نهائي!

العرض الأخير: حكومة أو لا حكومة؟

الحريري ينتظر الجواب .. واستعجال دولي للــتأليف .. واسرائيل تتوعد الحزب

الديار

اللعب السياسي على انقاض وطن: من مصر الى بعبدا..

الحريري يرمي التشكيلة وعون يفكك «القنبلة» !

البناء

إحاطة دوليّة وإقليميّة لمولود حكوميّ دخل الشهر التاسع ويحتاج عمليّة قيصريّة للولادة

الحريريّ في بعبدا بتشكيلة من 24 وزيراً طالباً الجواب السلبيّ اليوم للاعتذار تلفزيونياً

عون لن يجيب قبل الاثنين وجوابه ملاحظات للنقاش يواكبها موفدو باريس والقاهرة

المصدر: صحف