المكتب الاعلامي لقصر بعبدا: الرئيس عون أبلغ الحريري ان التشكيلة المقترحة بالاسماء وتوزيع الحقائب ستكون موضع بحث ودراسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2021 - 18:56

المكتب الاعلامي لقصر بعبدا: الرئيس عون أبلغ الحريري ان التشكيلة المقترحة بالاسماء وتوزيع الحقائب ستكون موضع بحث ودراسة

منذ 27 mins 14 July، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة