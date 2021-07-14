وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 517 إصابة بفايروس كورونا ووفيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 18:56
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا
الحريري من قصر بعبدا: قدمت لرئيس الجمهورية تشكيلة من 24 وزيرا من الاختصاصيين وتمنيت من الرئيس عون الرد يوم الخميس
الحريري: التشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري وأرى أنها قادرة على النهوض بالبلد ووقف الانهيار
إعلام قصر بعبدا: التشكيلة الحكومية تتضمن أسماءً جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما اتفق عليه سابقاً
إعلام قصر بعبدا: عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء والحقائب ستكون موضع بحث ودراسة ليُبنى على الشيء مقتضاه
الرئيس عون خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي: آمل ان يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف مؤشرات ايجابية
الرئيس عون: التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لاي مرتكب او مقصر
الرئيس عون منح موافقة استثنائية لإعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الحريري في القاهرة: لتكاتف اللبنانيين من أجل إخراج لبنان من الحالة المتردية
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من بعبدا: الصندوق سيخصص 860 مليون دولار إلى لبنان في الشهرين المقبلين
الخارجية الروسية: التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية لا سيما التهديدات بفرض عقوبات
وزير الداخلية محمد فهمي: لن أتراجع عن قراري برفض الموافقة على ملاحقة اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت
الشيخ علي الخطيب في ذكرى عدوان 2006: المقاومة لا تزال ضرورة وطنية لحفظ لبنان وصون سيادته وضمانة لاستخراج ثرواته
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يجب تشكيل حكومة طوارئ انقاذية تلجم الانهيار ولبنان سيُفشل مخططات الحصار وسينتصر
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي يزور السفير الكوبي في لبنان متضامناً في وجه الهمجية الأمريكية
الموسوي: نقف إلى جانب الشعب الكوبي وقيادته في التصدي للعدوانية الأمريكية في كوبا والدول المناوئة لاستكبار واشنطن
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ينفذون اعتصاماً أمام قصر العدل للمطالبة برفع الحصانات
وزارة الصحة العراقية: إحصاء 39 شهيداً معلوم الهوية و21 شهيداً مجهول الهوية في حريق مستشفى الناصرية
الحكومة العراقية: سوء الإدارة والفساد كانا سبب كارثة المستشفى وأمهلنا لجنة التحقيق أسبوعاً لإعلان النتائج
حزب الله يعزي العراق بشهداء حريق مستشفى الناصرية: نقف إلى جانب الأخوة العراقيين القادرين على معالجة آثار هذه المحنة
حزب الله: نعتقد أن الشعب العراقي قادر على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في حال استدعت حاجة مفاعل طهران ذلك
اصابة جندي صهيوني بجروح بعد عملية اطلاق نار عند معبر قلنديا شمال القدس المحتلة
اعلام العدو: منفذ العملية اقتحم الحاجز واطلق النار على الجنود فأصاب احدهم وتمكن من الانسحاب
وزارة الطاقة الإماراتية: لم يتم التوصل بعد لاتفاق حول الانتاج مع أوبك والمنتجين المستقلين والمناقشات مستمرة
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 517 إصابة بفايروس كورونا ووفيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 43 mins
14 July، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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