التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد #البالما بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 14:58
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل اليوم في قصر بعبدا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري
الرئيس عون خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي: آمل ان يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف مؤشرات ايجابية
الرئيس عون: التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسياً لاي مرتكب او مقصر
الرئيس عون منح موافقة استثنائية لإعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت
الخارجية الروسية: التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية لا سيما التهديدات بفرض عقوبات
وزير الداخلية محمد فهمي: لن أتراجع عن قراري برفض الموافقة على ملاحقة اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار العراقية إلى 180 فضلاً عن عشرات الجرحى
الحكومة العراقية: سوء الإدارة والفساد كان سبب كارثة المستشفى وأمهلنا لجنة التحقيق أسبوعاً لإعلان النتائج
الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد لنظيره العراقي برهم صالح وقوف لبنان إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات كارثة الحريق
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% في حال استدعت حاجة مفاعل طهران ذلك
اصابة جندي صهيوني بجروح بعد عملية اطلاق نار عند معبر قلنديا شمال القدس المحتلة
اعلام العدو: منفذ العملية اقتحم الحاجز واطلق النار على الجنود فأصاب احدهم وتمكن من الانسحاب
وزير خارجية كوبا يتهم الحكومة الأميركية بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
القوات المسلحة اليمنية: إغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من العصابات التكفيرية
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى جولة سابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد #البالما بالاتجاهين
منذ 8 mins
14 July، 2021
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