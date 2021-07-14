“نادي الأسير”: الافراج عن 3 أسرى الخميس من سجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2021 - 14:56

“نادي الأسير”: الافراج عن 3 أسرى الخميس من سجون العدو الاسرائيلي

منذ 51 mins 14 July، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد نادي الأسير الفلسطيني أنه “من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة أسرى، يوم غد الخميس”.

وأوضح النادي أن “سلطات الاحتلال ستفرج عن الأسير نور الدين أبو رجيلة، من بلدة عطارة قضاء رام الله، بعد انتهاء محكوميته البالغة (15) عاما”، وتابع “كما ستفرج عن الأسير يزن كمال شاكر لحلوح (28 عاما)، من جنين، بعد انتهاء محكوميته بالسّجن لثماني سنوات، من سجن جلبوع”.

وأضاف النادي “فيما ستفرج عن الأسير عماد سواركة (37 عاماً)، من أريحا، وكان قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطّعام استمر لـ(56) يوما وأنهاه في أيّار/ مايو الماضي بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري في تموز”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة