“الجهاد” تعليقا على افتتاح الامارات سفارتها بكيان العدو: سيبقى التطبيع خيانة وجريمة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأربعاء أن “التطبيع والتحالف مع العدو خيانة وجريمة مهما حاولت أبواق التزوير إشاعة مبررات التطبيع ومهما حاول المطبعون لي عنق الحقيقة”.

وقال المتحدث باسم الحركة طارق سلمي “سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى ، كان حكام الامارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال”.

وأضاف سلمي “ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948″، وتابع “سيبقى التطبيع والتحالف مع العدو خيانة وجريمة مهما حاولت أبواق التزوير إشاعة مبررات التطبيع ومهما حاول المطبعون لي عنق الحقيقة”.

جدير بالذكر، أن الإمارات ستدشن الأربعاء مقر سفارتها في كيان العدو الاسرائيلي بتل أبيب.

المصدر: فلسطين اليوم