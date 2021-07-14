قوى الامن: توقيف سارق فتحات تصريف المياه بالجرم المشهود في محلة الرمالي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بسرقة 9 أغطية فتحات قنوات تصريف مياه الامطار في بلدة المعلية – قضاء صور.

نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية السارق، ومكان وجوده داخل إحدى البؤر المعدة لبيع الخردة في محلة الرمالي بهدف بيعها.

على الفور، داهمت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المكان، وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه ببيع الأغطية، ويدعى:

– ا. ش. (مواليد عام 1976، لبناني)

وضبطت بحوزته الاغطية التسعة ومبلغ 50 $ و3,450,000 ل.ل.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام