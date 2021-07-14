205 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 12:44

205 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم (قناة الأقصى)

منذ 32 mins 14 July، 2021
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