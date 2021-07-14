الشيخ الخطيب عزى بضحايا حريق المستشفى بذي قار: الشعب العراقي يستحق ان يحظى بقومات العيش الكريم

عزى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بضحايا حريق مستشفى الحسين (ع) في العراق.

وقال في بيان: “اوجه احر التعازي واسمى معاني المواساة من المرجعية الدينية في النجف الأشرف والحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، بضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، سائلا الباري عز وجل، ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

واضاف: “نحن اذ نعرب عن بالغ حزننا ومواساتنا بهذا المصاب الجلل، فاننا نتضرع الى الله تعالى ان تكون هذه المصيبة خاتمة احزان هذا الشعب الشريف الذي يستحق ان يحظى بعناية ورعاية اكبر في توفير مقومات العيش الكريم والاستقرار السياسي والخدمات الاجتماعية والصحية، ولاسيما ان أهلنا في العراق عانوا من الظلم والاضطهاد وغطرسة الاحتلال الاميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام