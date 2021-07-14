كورونا في مصر.. تسجيل 108 إصابات جديدة و9 وفيات

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة، مقارنة مع 110 إصابات و7 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 283320 من ضمنهم 219525 حالة تم شفاؤها و16412 حالة وفاة”.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قالت يوم الثلاثاء إنه “من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت”.

المصدر: وكالات