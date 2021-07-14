بوتين: السلطات الأوكرانية لا تمنح المعارضين أي فرصة للتعبير عن آرائهم

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن السلطات في أوكرانيا تتخذ قرارات غير قانونية تجاه المعارضين ولا تمنحهم أي فرصة للتعبير عن آرائهم ويتم استبعادهم من المشهد السياسي.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” حول مقاله عن أوكرانيا “هناك قوى سياسية في أوكرانيا تدافع عن التطبيع للعلاقات مع روسيا، لكن من الواضح أنها لا تمنح أي فرصة لتنفيذ خططها السياسية، بل يتم استبعادها ببساطة من المشهد السياسي بطريقة غير منهجية وغير قانونية”.

وتابع بوتين “في الوقت نفسه، تتخذ السلطات الأوكرانية قرارات غير قانونية على الإطلاق حتى خارج نطاق اختصاصها، أي أن هذه القوى السياسية لا تمنح أي فرصة للعمل السياسي القانوني”.

ولفت إلى أنه “على ما يبدو، بدأ العمل النشط في المشروع المناهض لروسيا ولكن ذلك بالطبع لا يثير قلقنا”، موضحا أن “المشروع المناهض لروسيا يعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهدفه إضعاف البلاد”.

المصدر: وكالة سبوتنيك