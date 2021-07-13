مقتل 7 أشخاص جراء انفجار وهجوم مسلح في العاصمة الأفغانية كابل

لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء وسط العاصمة الأفغانية كابل، حسبما أوردت وسائل إعلام، نقلا عن الشرطة المحلية.

ونقلت محطة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع في شارع ميوند وسط العاصمة، مضيفة أن نوع العبوة الناسفة وهدف الهجوم لم يتم تحديدهما بعد، وأن “التحقيقات جارية” في ملابسات الحادث.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن، بما في ذلك حركة “طالبان”، مسؤوليتها عن الانفجار.

وفي حادث منفرد، نقلت وكالة “آريانا نيوز” الأفغانية عن الشرطة أيضا أن ثلاثة موظفين أمنيين اغتيلوا صباح اليوم الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في منطقة حسين خيل في كابل، وأن أجهزة الأمن باشرت تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالات