المحافظ خضر أطلق حملة لزيادة نسبة المتلقحين في بعلبك الهرمل

أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، حملة للتسجيل على المنصة لتلقي اللقاح والتوعية على الالتزام بالاجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا.

وأشار من السوق التجاري في بعلبك إلى أن “نسبة الذين تلقوا اللقاح لم تتجاوز الـ11 % في المحافظة، خاصة أن المتحور دلتا بدأ يتفشى في لبنان، وسوف تشمل حملة التوعية الحالية كامل المحافظة”.

وقال: “بدأت الحملة بتاريخ 8 تموز الحالي بقيادة الصليب الأحمر اللبناني وفرق المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لزيادة نسبة المتلقحين وتحقيق المناعة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة وبلدية بعلبك والهيئة الصحية”.

وأضاف: “تشمل الحملة زيارات ميدانية إلى الأحياء والمنازل والأسواق التجارية، لحث وتسجيل المواطنين بالتعاون مع المخاتير والجمعيات المحلية”.

وختم خضر مؤكدا أن “هذه الحملة لاقت تجاوبا لافتا من المواطنين وجميع المسؤولين والمعنيين لتغطية كامل المحافظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام