الخارجية الإيرانية تعزي العراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق المأساوي في مستشفى الامام الحسين(ع) بمدينة الناصرية جنوب العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 14:40

الخارجية الإيرانية تعزي العراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق المأساوي في مستشفى الامام الحسين(ع) بمدينة الناصرية جنوب العراق

منذ 2 ساعة 13 July، 2021
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