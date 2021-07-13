متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة عند الـ 3:00 عصرًا (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 11:26

متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة عند الـ 3:00 عصرًا (المسيرة)

منذ 12 mins 13 July، 2021
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