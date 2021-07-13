وديع الخازن حذر من التعرض لمقام رئيس الجمهورية: للاسراع في تشكيل حكومة من الشرفاء المستقلين

حذر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، من “التمادي في التعرض لمقام رئيس الجمهورية، لا سيما وأنه رمز وحدة البلاد والمؤتمن على دستوره، والمسؤول الوحيد الذي يتوج عمله قسم والتزام مقدسين”.

وشدد الخازن على” وجوب الإسراع في تشكيل حكومة من الشرفاء المستقلين، تضع في أولوياتها مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة إلى الخارج على حد سواء، وإعادة بناء دولة تسترجع إحترامها في الأسرة الدولية، متسائلا “ألم يكف المواطن إذلالا وإهانة وخضوعا، بينما لا هم لبعض من في السلطة سوى إستغلال مناصبهم لمضاعفة ثرواتهم، وهم يحاضرون في العفة، بينما الشعب لا يحصد إلا الفقر والعفن؟”..

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام