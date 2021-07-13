شكري: نقيّم خطوات تركيا تجاهنا وستكون هناك “محادثات استكشافية” مع أنقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 03:26

شكري: نقيّم خطوات تركيا تجاهنا وستكون هناك “محادثات استكشافية” مع أنقرة

منذ 1 ساعة 13 July، 2021
وزير الخارجية المصري سامح شكري
عربي وإقليمي - مصر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن بلاده تقيّم الخطوات التي تتخذها السلطات التركية تجاه مصر.

وأضاف شكري في مداخلة مع قناة “صدى البلد” أنه “لا توجد لقاءات قريبة مع أنقرة حاليا”، غير أن “محادثات استكشافية جديدة مع تركيا” ستكون مستقبلا.

وشدد الوزير على أن مصر تعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، موضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط فرصة حقيقية لتحقيق التعاون في شرق المتوسط.

وفي آذار/مارس المنصرم أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

المصدر: وكالات

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