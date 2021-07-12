وعي الرأي العام لاسباب تفاقم الاوضاع في لبنان.. نتائج استطلاع الرأي

طرح موقع قناة المنار استطلاع رأي الاسبوع الماضي حول وعي الشعب اللبناني للاسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة.

وجاء الاستطلاع والنتائج على الشكل التالي:

هل تعتقد ان هناك تضليلا اعلاميا حول الاسباب الحقيقية لتفاقم الاوضاع في لبنان؟

نعم (94%)

كلا (6%)

عدد المشاركين 1650

برأي الاكثرية العظمى من المشاركين في الاستطلاع فإن هناك تضليلا قائما في العديد من وسائل الاعلام حول اسباب تفاقم الازمة والاوضاع في لبنان . حيث نرى جوا طاغيا يحمل المسؤولية لاطراف بعينها بات معروفا اهداف هذا الجو.. من هنا لا شك ان الكثيرين مقتنعون ان تراكم الهدر والفساد والسياسات المالية الخاطئة هو ما ادى الى هذا الانهيار لا سيما بعد ازمة الدولار وفقدانه وتهريبه، ويزيد من حدته قرار اميركي متواصل بالحصار المالي والاقتصادي لاهداف سياسية. بينما التضليل القائم يحاول الربط بين الازمة وبين اطراف سياسية لا علاقة لها بهذا الامر.