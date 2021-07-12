السودان يعرب عن تقديره لرفض روسيا الإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة

أعرب السودان عن تقديره لموقف روسيا الرافض لاتخاذ إجراءات أحادية في الخلاف مع إثيوبيا حول مشروع سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو الاثنين، “نقدر الدعم الروسي للسودان في كل المجالات التي عرضت في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وأيضا نقدر لروسيا ما قاله المندوب الدائم في مجلس الأمن حول ضرورة عدم السماح بإجراءات أحادية تضر بأي أحد فيما يخص سد النهضة”.

كانت المهدي قد أعربت، في تصريحات قبل المؤتمر، عن اعتقادها بأن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا “بتحكيم صوت العقل”، وذلك فيما يخص أزمة سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأنه، قائلة “يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعي إلى إقناع الجانب الأثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث وعدم الإضرار بالسودان كما فعلت في الملء الأول”.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

المصدر: سبوتنيك