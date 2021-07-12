وزيرة الخارجية السودانية: نتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك مع روسيا لإعفاء السودان من دين مهم

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الاثنين، أنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، “لمساعدته خلال اجتماع باريس المرتقب”. وأشارت المهدي إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.

جاءت تصريحات الوزيرة السودانية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزير لافروف، في موسكو. وقالت المهدي، “العلاقات بين البلدين ممتدة ومستدامة؛ ونقدر بصورة كبيرة دعم روسيا لحكومة الثورة في السودان”. وأضافت، “نتطلع في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون. وتوافقنا على معاودة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لمواصلة نشاطها، لتفعيل كل العلاقات بين البلدين”. ولفتت الوزيرة إلى أن المجلس التشريعي السوداني، سيناقش اتفاقية إنشاء المركز اللوجيستي للبحرية الروسية على البحر الأحمر؛ معربة عن أملها في أن تكون الاتفاقية بداية تعاون استراتيجي مهم.

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى موسكو أمس، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام؛ حيث من المقرر أن تعقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

المصدر: سبوتنيك